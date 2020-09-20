20.09.2020 (13:15)

Первое практическое десантирование совершили десантники из России и Беларуси на совместном тактическом учении «Славянское братство – 2020»

Сегодня, в рамках плановго совместного белорусско-российского тактического учения «Славянское братство – 2020», подразделения из состава многонациональной тактической группы Воздушно-десантных войск Российской Федерации и Сил специальных операций Республики Беларусь отработали первое практическое десантирование парашютным способом из самолетов военно-транспортной авиации Ил-76мд.

Десантирование российских и белорусских десантников проводилось утром на незнакомую для российских военнослужащих площадку приземления «Сахара», находящуюся в приграничном районе Брестской области Республики Беларусь.

Десантирование более 250 десантников двух стран осуществлялось из 6 самолетов Ил-76мд ВТА ВКС России и 1 самолета Ил-76 ВВС Республики Беларусь на парашютных системах Д-10 и Д-6 серии 4 с высоты высоты покидания воздушного судна около 600 метров, при скорости более 340 километров в час, а также подразделений специального назначения на парашютных системах специального назначения “Арбалет - 2” и “Лесник”.

Десантирование осуществлялась в едином боевом строю самолетов в один проход с двухминутным временным интервалом между ними.

После приземления, личный состав приступил к отработке тактических действий по захвату важных объектов условного противника.

Кроме того, в рамках первого практического десантирования на учении, была успешно десантирована 1 единица БМД-2.

С 14 сентября с.г. на полигоне «Брестский» в Республике Беларусь стартовал первый этап совместного белорусско-российского тактического учения «Славянское братство-2020».

Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран. От российской стороны в нем участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.

В ходе учения белорусские и российские десантники отработают вопросы совместных действий в составе тактической группы. Также пройдут дни национальной культуры и спортивные соревнования.

Учения «Славянское братство» регулярно проводятся с 2015 года.

Первое совместное тактическое учение десантников «Славянское братство» состоялось в 2015 году на полигоне «Раевский» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае.

В 2016 и 2019 годах учение проходило на полигонах «Орешац» и «Пескови» в Республике Сербия, в 2017 году на полигоне «Брестский» в Республике Беларусь, в 2018 году учение снова прошло на полигоне «Раевский» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае. В 2020 году учение принимает Белорусская сторона.

Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран.

От Российской Федерации в учении принимали участие десантники Новороссийского (горного) и Псковского гвардейских десантно-штурмовых соединений, от ССО Республики Беларусь подразделения отдельных гвардейских десантно-штурмовых соединений из Витебска и Бреста, от Республики Сербия – подразделения специальной бригады Сербской армии.

В этом году учение пройдет в двухстороннем формате, в составе Сил специальных операций Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск Российской Федерации.

В 2020 году в учении примет участие более 800 военнослужащих двух стран и около 170 единиц боевой и специальной техники, в том числе и современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка» гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.

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