20.09.2020 (12:45)

В Военно-медицинской академии проведена 1000-я телемедицинская консультация

В Центре координации медицинского обеспечения Министерства обороны Российской Федерации в режиме реального времени была проведена неотложная телемедицинская консультация урологического профиля в форме консилиума, которая стала 1000-ой в этом году.

Запрос в Центр поступил от специалистов военно-морского клинического госпиталя из города-героя Севастополь, Республика Крым.

Консилиум возглавил начальник Центра полковник медицинской службы Леонидов Андрей Борисович, под руководством которого начальники отделов Центра: подполковник медицинской службы Андреев Артём Игоревич и подполковник Шувалов Артём Геннадьевич организуют и координируют работу системы удаленных телемедицинских консультаций Министерства обороны Российской Федерации.

В ходе консультации специалисты академии детально выяснили жалобы пациента и анамнез заболевания, врачами-абонентами дистанционно были представлены данные объективных исследований, что позволило непосредственно в ходе консультации уточнить диагноз, скорректировать тактику ведения пациента врачами, дать рекомендации и спланировать повторные консультации для контроля результатов назначенного лечения.

На сегодняшний день в системе удалённых телемедицинских консультаций Министерства обороны Российской Федерации предусмотрено оказание консультативной помощи всем категориям пациентов ведомства: военнослужащим, членам их семей, пенсионерам и гражданскому персоналу.

Таким образом, возможности Центра позволяют провести дистанционное консультирование пациентов любого нозологического профиля высококвалифицированными специалистами Военно-медицинской академии, в том числе – главными медицинскими специалистами академии и Министерства обороны.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице