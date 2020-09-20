20.09.2020 (13:30)

Подразделения МТО общевойскового соединения ЮВО обеспечили своевременным питанием участников учений на полигоне «Прудбой»

Подразделения материально-технического обеспечения (МТО) общевойскового соединения Южного военного округа (ЮВО) своевременно обеспечили горячей пищей военнослужащих, выполняющих задачи в полевых условиях на полигоне «Прудбой» Волгоградской области в рамках проведения стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020».

Специалисты МТО своевременно развернули полевые кухни, выполнив все действия согласно нормативам, неукоснительно соблюдая санитарно-эпидемиологических требований. В условиях максимально приближенных к боевым, повара проявили кулинарное мастерство в приготовлении большого разнообразия горячих блюд на завтрак, обед и ужин, салатов и холодных закусок.

В ходе учения приготовление пищи производилось на ходу и со сменой позиций полевого лагеря. Каждый приём пищи организовывался на новом месте.

Выпечка хлеба осуществляется в отдалении от полевого лагеря с обеспечением его доставки на боевые позиции подразделений.

К СКШУ «Кавказ-2020» на территории ЮВО, которое проводится с 21 по 26 сентября, привлечено около 80 тысяч (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МСЧ). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, попадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих.

В практических действиях войск (сил) на полигонах задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Кроме того, для отработки совместных действий в составе группировки войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Монголии, Мьянмы, Пакистана – всего до 1000 иностранных военнослужащих.

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