20.09.2020 (15:00)

Иностранные участники СКШУ «Кавказ-2020» выполнили первые заезды на российской боевой технике

Участники стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020», прибывшие в Россию из пяти стран, приступили к обкатке российской военной техники на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области.

Накануне учения подразделениям армий иностранных государств передали более 60 современных образцов боевой техники Южного военного округа, в том числе танки Т-90 и Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82.

Военнослужащие из Армении, Белоруссии, Китайской Народной Республики, Мьянмы и Пакистана приступили к практическому вождению бронетехники в астраханской степи. Все участники предстоящего учения получили практику эксплуатации боевой техники в экстремальных условиях, характерных для данной местности песчаных бурь и повышенной пыльности грунтовых дорог.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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