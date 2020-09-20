20.09.2020 (14:00)
Военнослужащие Каспийской флотилии приняли участие в спортивных состязаниях и конкурсах
В Дагестане военнослужащие Каспийской флотилии (КФл), задействованные в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020», приняли участие в спортивных соревнованиях и конкурсах.
Личный состав подразделений морской пехоты на полигоне Аданак принял участие в забегах на короткие дистанции, беге в мешках, перетягивании каната, упражнениях на турнике и метании учебной гранаты.
Завершились досуговые мероприятия праздничным концертом, где артисты и творческие коллективы Дагестана исполнили для военнослужащих различные развлекательные номера и песни.
Отличившимся в спортивных состязаниях и конкурсах военнослужащим представители командования флотилии вручили ценные подарки и почётные грамоты.
Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.
Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.
Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.