20.09.2020 (12:00)

Артисты творческих коллективов ЮВО выступили с концертами перед участниками СКШУ «Кавказ-2020»

На полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области для участников стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020» выступили с концертной программой артисты творческих Южного военного округа.

Поднять настроение и боевой дух военнослужащих шести государств-участников СКШУ приехали артисты и музыканты ансамбля песни и пляски Южного военного округа и Черноморского флота.

В репертуаре артистов были представлены русские народные песни и танцы, популярные песни о Великой Отечественной войне, о России и российской армии. Кроме того, военные музыканты исполнили национальные композиции стран-участниц предстоящих маневров.

Среди иностранных военнослужащих также оказались творческие люди, которые откликнулись на приглашение ведущего исполнить родные песни.

Выступления концертных бригад военных артистов состоялись одновременно на трех площадках – в полевом лагере подразделений иностранных государств, на командном пункте коалиционной группировки и полевом лагере подразделений российских войск.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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