20.09.2020 (12:30)

БДК «Александр Отраковский» вывез 70 тонн металлолома, собранного военными экологами на острове Кильдин в Баренцевом море

Экипаж большого десантного корабля «Александр Отраковский» вывез 70 тонн металлолома с острова Кильдин. Металлический мусор был уложен военнослужащими экологического взвода на 14 бортовых «Камазов», которые корабль ранее доставил на остров.

Погрузка автомобилей в твиндек десантного корабля была проведена на восточном побережье острова Кильдин, позволяющем подойти вплотную к берегу. Помимо Камазов на борт корабля был принят поломанный гусеничный легкобронированный тягач, оставленный на острове.

Выгрузка техники была осуществлена также способом «на упор» в губе Грязная Кольского залива, в которой регулярно проводятся тренировки морских десантников.

Операция по доставке металлолома с острова на материк заняла у экипажа БДК «Александр Отраковский» около 10 часов. Во время выхода в море моряки также провели корабельное учение по противовоздушной обороне и по борьбе за живучесть на ходу корабля при получении боевых повреждений.

До конца сентября моряки-десантники выполнят ещё два рейса на остров Кильдин для вывоза мусора, собранного военными экологами в нынешнем году.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице