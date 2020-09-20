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20.09.2020 (11:15)

Военнослужащие Военно-космической академии завоевали первенство в Чемпионате по летнему офицерскому троеборью гарнизона

В Санкт-Петербургском гарнизоне завершился Чемпионат по летнему офицерскому троеборью среди военнослужащих штаба Западного военного округа, соединений и воинских частей, военных вузов.

В соответствии с возрастной группой, военнослужащие демонстрировали свои лучшие результаты в стрельбе из пистолета Макарова на 25 метров, плавании и беге. Классификация соревнований – лично-командные соревнования с общекомандным зачетом. В составе команды 8 военнослужащих, из которых трое до 30 лет, трое до 40 лет и двое – свыше 40 лет.

Первенство завоевала команда Военно-космической академии им. Можайского (15976 очков), второе место – Военного института физической культуры (14900 очков), третье – Михайловская военная артиллерийская академия (13080 очков).

Соревнования организуются с учетом противоэпидемиологических требований.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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