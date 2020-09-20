20.09.2020 (10:30)
В мотострелковом соединении армейского корпуса БФ проведена тренировка по антитеррору
В мотострелковом соединении армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированном в г. Советске Калининградской области, проведена плановая тренировка по противодействию терроризму.
В ходе мероприятий группы противодействия получили сигнал от дежурной смены, затем военнослужащие блокировали подходы к территории воинской части и усилили охрану зоны хранения военной техники.
Далее было отработано уничтожение условного противника при нападении на контрольно-пропускные пункты с применением штатного стрелкового оружия и бронетранспортеров БТР-80.
В тренировке было задействовано около 50 военнослужащих и 6 единиц военной техники.
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