20.09.2020 (10:30)

В мотострелковом соединении армейского корпуса БФ проведена тренировка по антитеррору

В мотострелковом соединении армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированном в г. Советске Калининградской области, проведена плановая тренировка по противодействию терроризму.

В ходе мероприятий группы противодействия получили сигнал от дежурной смены, затем военнослужащие блокировали подходы к территории воинской части и усилили охрану зоны хранения военной техники.

Далее было отработано уничтожение условного противника при нападении на контрольно-пропускные пункты с применением штатного стрелкового оружия и бронетранспортеров БТР-80.

В тренировке было задействовано около 50 военнослужащих и 6 единиц военной техники.

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