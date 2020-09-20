Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.09.2020 (10:30)

В мотострелковом соединении армейского корпуса БФ проведена тренировка по антитеррору

В мотострелковом соединении армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированном в г. Советске Калининградской области, проведена плановая тренировка по противодействию терроризму.

В ходе мероприятий группы противодействия получили сигнал от дежурной смены, затем военнослужащие блокировали подходы к территории воинской части и усилили охрану зоны хранения военной техники.

Далее было отработано уничтожение условного противника при нападении на контрольно-пропускные пункты с применением штатного стрелкового оружия и бронетранспортеров БТР-80.

В тренировке было задействовано около 50 военнослужащих и 6 единиц военной техники.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Новости по теме:
Военнослужащие инженерного подразделения Балтийского флота провели учение на полигоне
Артиллеристы и ракетчики армейского корпуса Балтийского флота вернулись в пункты постоянной дислокации
В армейском корпусе Балтийского флота готовятся к зимнему режиму эксплуатации
Более 1000 занятий по вождению прошло в армейском корпусе Балтийского флота за летний период обучения

Метки:
Балтийский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false