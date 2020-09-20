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20.09.2020 (10:15)

В Забайкалье военнослужащие ВВО приобщились к истории создания стрелкового оружия

В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Забайкальском крае, для военнослужащих по призыву организованна экскурсия в Военно-исторический музей Дома офицеров.

После мероприятия с военнослужащими состоялся исторический час на тему: «Военные конструкторы, прославившие Россию», посвященный создателям отечественного стрелкового и артиллерийского оружия С.И. Мосину, В.А. Дегтярёву, И.И Иванову и С.Г. Симонову.

Затем сотрудники музея провели с военнослужащими тематическую экскурсию, где рассказали о подробностях боев на реке «Халхин-Гол» 1939 года.

Мероприятия проводились в целях популяризации военной истории России.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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