20.09.2020 (10:00)
В мотострелковом соединении ВВО в Забайкалье проведена тренировка пожарных команд
На текущей неделе в мотострелковом соединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Забайкальском крае, проведена комплексная тренировка пожарных расчетов.
В ходе мероприятия личный состав отработал локализацию условных очагов возгорания на открытых площадках, которые обозначали дымовые шашки черного дыма.
Пожарная тренировка состоялась в парке боевых машин соединения. Так, военнослужащие выполнили мероприятия по защите гусеничной техники и автомобилей от огня во время условного возгорания.
Затем очаг был оцеплен. Тушение велось воздушно механической изолирующей пеной.
В тренировке приняли участие более 50 человек и было задействовано около 10 единиц военной и специальной техники.
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