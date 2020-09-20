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20.09.2020 (10:00)

В мотострелковом соединении ВВО в Забайкалье проведена тренировка пожарных команд

На текущей неделе в мотострелковом соединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Забайкальском крае, проведена комплексная тренировка пожарных расчетов.

В ходе мероприятия личный состав отработал локализацию условных очагов возгорания на открытых площадках, которые обозначали дымовые шашки черного дыма.

Пожарная тренировка состоялась в парке боевых машин соединения. Так, военнослужащие выполнили мероприятия по защите гусеничной техники и автомобилей от огня во время условного возгорания.

Затем очаг был оцеплен. Тушение велось воздушно механической изолирующей пеной.

В тренировке приняли участие более 50 человек и было задействовано около 10 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Пожарная безопасность
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