20.09.2020 (09:45)
Спартакиада допризывной молодежи завершилась на Сахалине
«Тяжело в учении, легко в бою» - под таким девизом состоялся региональный этап всероссийской спартакиады допризывной молодёжи по военно-прикладным видам спорта на Сахалине.
Соревнования собрали около 100 участников военно-патриотических клубов, юнармейцев, учащихся образовательных учреждений из 10 муниципальных районов области.
Эстафета включала в себя бег на 3 километра, на 60 метров, прыжки с места, подтягивание на перекладине, метание гранаты. Помимо нормативов ГТО в программу состязаний включена строевая подготовка, неполная разборка-сборка автомата Калашникова и плавание на 50 метров.
Победители регионального этапа спартакиады допризывной молодёжи
отправятся защищать честь региона на всероссийском этапе, который состоится в городе Рязань в ноябре текущего года.
Данные соревнования состоялись при поддержке Сахалинского молодежного ресурсного центра, агентства по делам молодежи островного региона и армейского корпуса Восточного военного округа.