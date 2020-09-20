20.09.2020 (09:45)

Спартакиада допризывной молодежи завершилась на Сахалине

«Тяжело в учении, легко в бою» - под таким девизом состоялся региональный этап всероссийской спартакиады допризывной молодёжи по военно-прикладным видам спорта на Сахалине.

Соревнования собрали около 100 участников военно-патриотических клубов, юнармейцев, учащихся образовательных учреждений из 10 муниципальных районов области.

Эстафета включала в себя бег на 3 километра, на 60 метров, прыжки с места, подтягивание на перекладине, метание гранаты. Помимо нормативов ГТО в программу состязаний включена строевая подготовка, неполная разборка-сборка автомата Калашникова и плавание на 50 метров.

Победители регионального этапа спартакиады допризывной молодёжи

отправятся защищать честь региона на всероссийском этапе, который состоится в городе Рязань в ноябре текущего года.

Данные соревнования состоялись при поддержке Сахалинского молодежного ресурсного центра, агентства по делам молодежи островного региона и армейского корпуса Восточного военного округа.

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