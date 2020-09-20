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20.09.2020 (09:30)

В Бурятии сотрудники ВАИ провели акцию «Осторожно, дети!»

В Республике Бурятия сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ) приняли участие в акции «Осторожно, дети!».

На территории военных городков Дивизионный и Сосновый Бор с детьми были проведены занятия, где им рассказали о предназначении знаков дорожного движения, разметок на дорогах, правилах пересечения улиц и перекрестков.

Особое внимание в ходе проведения акции уделялось важности соблюдения всеми участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Мероприятия акции «Осторожно, дети!» сотрудниками военной автомобильной инспекции ежегодно  проводятся в сентябре месяце.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , ВАИ
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