20.09.2020 (09:30)
В Бурятии сотрудники ВАИ провели акцию «Осторожно, дети!»
В Республике Бурятия сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ) приняли участие в акции «Осторожно, дети!».
На территории военных городков Дивизионный и Сосновый Бор с детьми были проведены занятия, где им рассказали о предназначении знаков дорожного движения, разметок на дорогах, правилах пересечения улиц и перекрестков.
Особое внимание в ходе проведения акции уделялось важности соблюдения всеми участниками дорожного движения правил дорожного движения.
Мероприятия акции «Осторожно, дети!» сотрудниками военной автомобильной инспекции ежегодно проводятся в сентябре месяце.
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