20.09.2020 (09:15)

Открытие молитвенной комнаты имени Святителя Николая Чудотворца состоялось в соединении армейской авиации ВВО

В Хабаровске на аэродроме Восточного военного округа "Хабаровск Центральный" состоялось торжественное открытие молитвенной комнаты, имени Святителя Николая Чудотворца.

Молитвенная комната открылась благодаря инициативе военнослужащих менее чем за полгода.

На мероприятии присутствовали командир соединения полковник Дмитрий Земляков, военнослужащие войсковой части и представители Хабаровской епархии.

В ходе церемонии состоялось освещение молитвенной комнаты митрополитом Хабаровским и Приамурским Артемием, а также был исполнен молебен во славу российского воинства.

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