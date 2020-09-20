Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.09.2020 (09:15)

Открытие молитвенной комнаты имени Святителя Николая Чудотворца состоялось в соединении армейской авиации ВВО

В Хабаровске на аэродроме Восточного военного округа "Хабаровск Центральный" состоялось торжественное открытие молитвенной комнаты, имени Святителя Николая Чудотворца.

Молитвенная комната открылась благодаря инициативе военнослужащих менее чем за полгода.

На мероприятии присутствовали командир соединения полковник Дмитрий Земляков, военнослужащие войсковой части и представители Хабаровской епархии.

В ходе церемонии состоялось освещение молитвенной комнаты митрополитом Хабаровским и Приамурским Артемием, а также был исполнен молебен во славу российского воинства.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
На Камчатке военкоматы отобрали около 100 кандидатов для поступления в военные ВУЗы
Во Владивостоке соревнованиями в дальнем спортивном плавании на 12 километров завершился чемпионат ВМФ по водным видам спорта
В средней среднеобразовательной школе №16 города Владивостока сформирован первый юнармейский отряд
В Амурском парке «Патриот» состоялась реконструкция боя советских партизан с фашистами

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false