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20.09.2020 (08:50)

Специалисты РХБ защиты аэрозолями скрыли от условного противника железнодорожный узел в Самарской области

В Самарской области завершилось специальное учение подразделений полка радиационной, химической и биологической защиты 2-ой гвардейской армии Центрального военного округа.

Целью учения являлось прикрытие от ракетных и авиаударов условного противника критически важного объекта, нарушение функционирования которого могло привести к разрушению транспортной инфраструктуры. В результате применения термодымовой аппаратуры в радиусе 3 км подразделениями была создана сплошная аэрозольная завеса, благодаря чему более одного часа условный объект оставался недоступным для средств визуальной разведки и систем наведения ракет противника.

Также военнослужащие провели специальную обработку и обеззараживание объектов, техники и личного состава. В учении приняли участие около 300 военнослужащих и более 70 единиц специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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