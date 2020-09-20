20.09.2020 (08:50)
Специалисты РХБ защиты аэрозолями скрыли от условного противника железнодорожный узел в Самарской области
В Самарской области завершилось специальное учение подразделений полка радиационной, химической и биологической защиты 2-ой гвардейской армии Центрального военного округа.
Целью учения являлось прикрытие от ракетных и авиаударов условного противника критически важного объекта, нарушение функционирования которого могло привести к разрушению транспортной инфраструктуры. В результате применения термодымовой аппаратуры в радиусе 3 км подразделениями была создана сплошная аэрозольная завеса, благодаря чему более одного часа условный объект оставался недоступным для средств визуальной разведки и систем наведения ракет противника.
Также военнослужащие провели специальную обработку и обеззараживание объектов, техники и личного состава. В учении приняли участие около 300 военнослужащих и более 70 единиц специальной техники.