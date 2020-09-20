20.09.2020 (08:47)

Более 100 курсантов-связистов прибыли в подразделения ЦВО для прохождения войсковой стажировки

Более 100 курсантов высших военных учебных заведений Министерства обороны прибыли в подразделения связи и управления соединений и воинских частей Центрального военного округа, дислоцированных в Новосибирской, Самарской, Свердловской областях, для прохождения войсковой стажировки.

В ходе стажировки молодые люди пройдут теоретическое и практическое обучение на современных образцах военной техники: станциях связи Р-160-0,5, цифровых комплексах П-240И-4 «Переселенец», радиорелейных станциях Р-419Л1 с комплексными аппаратными «Редут-2УС».

В завершение двухмесячной стажировки курсантам предстоит сдать зачеты по основам эксплуатации специальной техники, физической и строевой подготовке, выполнить нормативы по стрельбе.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице