20.09.2020 (08:41)

Военнослужащие ЮВО приняли участие в слете юнармейцев в Ростовской области

Военнослужащие 150 мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в военно-спортивном слёте Ростовского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Слёт прошел в рамках юнармейской смены на базе этнографического комплекса «Затерянный мир» Усть-Донецкого района. За четыре дня ребята испытали на себе непростую атмосферу армейской жизни и быта. Юнармейцы занимались военно-прикладными видами спорта, преодолевали полосу препятствий, знакомились с современным вооружением и оружием наших предков, изучали историю, жили по строгому распорядку дня под руководством военнослужащих ЮВО, а также приняли участие в соревнованиях по итогам которых юнармейские команды Веселовского и Матвеево-Курганского районов заняли первое место.

С начала существования Ростовского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» было создано 559 юнармейских отрядов, которые объединяют более 13 тысяч школьников в 45 муниципальных образованиях.

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