20.09.2020 (08:38)

Военный священник благословил военнослужащих России и Армении в ходе двустороннего БТУ

В рамках двустороннего батальонного тактического учения (БТУ) военной базы Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Алагяз помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими протоиерей Артемий Эмке отслужил молебен и благословил военнослужащих России и Армении.

В ходе учения в полевом мобильном храме святого равноапостольного князя Владимира отец Артемий будет ежедневно совершать богослужение и проводить индивидуальные беседы с военнослужащими ЮВО и Минобороны Армении.

Всем желающим военнослужащим военный священник раздал карманные иконки, краткие молитвословы, материалы о подготовке к исповеди и причастию, книги Новый Завет.

«Духовно-просветительская работа, проводимая помощником командира военной базы по работе с верующими военнослужащими, положительно влияет на морально-психологическую атмосферу в воинских коллективах», – рассказал заместитель командира военной базы полковник Сергей Губарев.

В двустороннем батальонном тактическом учении принимают участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 300 единиц военной специальной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация.

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