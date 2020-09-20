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20.09.2020 (08:32)

Более 60 тренировок по связи провели военнослужащие Центрального военного круга в ходе учения на Урале, в Сибири и Поволжье

Более 60 тренировок по связи уже провели военнослужащие Центрального военного округа с начала специального учения, которое стартовало на 6 полигонах, дислоцированных на территории Урала, Сибири, Поволжья и Таджикистана. В мероприятии задействовано свыше 6 тыс. военных связистов и более 1,1 тыс. единиц военной и специальной техники.

Военнослужащие отрабатывают задачи по скрытому перемещению узлов связи, пунктов управления, а также проводят сеансы защищенной видеоконференцсвязи, электронный обмен данными для обеспечения непрерывного управления войсками в сложной радиопомеховой обстановке.

Специальное учение является венцом боевой и специальной подготовки в летнем периоде обучения подразделений связи округа. Итоги учения будут подведены в конце сентября.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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