20.09.2020 (08:29)

«Парта Героя» установлена в одной из школ Красноярского края

«Парта Героя» установлена в школе села Михайловка Ужурского района Красноярского края в память о подвиге Героя Советского Союза Алексея Скрылева.

В торжественной церемонии передачи парты с биографическими данными и описаниями подвига Алексея Скрылева приняли участие начальник штаба местного отделения движения «Юнармия» Алексей Ширшов, активисты юнармейских отрядов «им. А.К. Скрылева», и «им. И.М. Казанкеева», председатель районного Совета ветеранов Виктор Мокрецов и представители органов исполнительной власти Ужурского района.

Данный проект призван в доступной форме рассказать школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество во времена Великой Отечественной Войны.

Почетное право первой учиться за «Партой Героя» предоставлено юнармейцу Софье Петрачковой.

Справочно:

В школе села Михайловка Ужурского района обучался Герой Советского Союза Алексей Скрылев. В 1941 году он отправился из родного села на войну, пройдя ее до самого Дня Победы.

В период с 16 по 25 апреля 1945 года полк Алексея Скрылёва принимал участие в наступлении и прорыве мощной вражеской обороны, обеспечив своим огнем успешный захват стрелковыми частями северо-западной части Берлина. 23 апреля 1945 года во время боя за район Панков ветеран был контужен, но поля боя не покинул, продолжая руководить действиями своего полка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии майор Алексей Скрылёв был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Алексей Константинович трагически погиб 6 декабря 1946 года, похоронен на Гарнизонном кладбище в Бресте.

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