20.09.2020 (08:25)

Православный священник освятил российские военные вертолеты перед первым вылетом в горах в Киргизии

Помощник командира объединенной российской военной базы в Киргизии по работе с верующими военнослужащими иерей Александр Аношкин окропил святой воды новые военные вертолеты Ми-8МТВ5, недавно поступившие на вооружение объединения взамен образцов более ранних модификаций. Обряд освящения винтокрылых машин прошел накануне их первого вылета для выполнения учебно-боевых задач. Обращаясь к российским летчикам, священник пожелал им божьей помощи в ратном деле, а также традиционной кратности количества взлетов и посадок.

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