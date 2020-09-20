Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.09.2020 (08:25)

Православный священник освятил российские военные вертолеты перед первым вылетом в горах в Киргизии

Помощник командира объединенной российской военной базы в Киргизии по работе с верующими военнослужащими иерей Александр Аношкин окропил святой воды новые военные вертолеты Ми-8МТВ5, недавно поступившие на вооружение объединения взамен образцов более ранних модификаций. Обряд освящения винтокрылых машин прошел накануне их первого вылета для выполнения учебно-боевых задач. Обращаясь к российским летчикам, священник пожелал им божьей помощи в ратном деле, а также традиционной кратности количества взлетов и посадок.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Самарской области военная автомобильная инспекция ЦВО провела акцию «Внимание! Дети»
Подразделения тыла 201-й военной базы обеспечили питанием 1 тыс. военнослужащих в ходе тактического учения
Учения подразделений ПВО ЦВО завершились в двух регионах России
Расчеты РСЗО «Град» в связке с «Орланами» отработали уничтожение целей на различных дальностях

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false