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20.09.2020 (07:08)

На Камчатке военкоматы отобрали около 100 кандидатов для поступления в военные ВУЗы

На Камчатке военкоматами муниципальных образований отобрано около 100 кандидатов для поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны.

Отбор проходил среди кандидатов, имеющих полное среднее образование и годных по состоянию здоровья к прохождению военной службы. Кроме того, будущих офицеров проверяли на соответствие морально-психологическим критериям и уровню физической подготовки. Во время проведения отборочной компании   работниками военкоматов подготовлены и направлены в ВВУзы личные дела кандидатов. После получения вызовов они выехали для подачи документов и сдачи вступительных экзаменов по местам будущей учебы.

Наибольшее количество кандидатов выбрали для поступления высшие учебные заведения Военно-Космических Сил и Военно-Морского Флота.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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