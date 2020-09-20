20.09.2020 (07:08)

На Камчатке военкоматы отобрали около 100 кандидатов для поступления в военные ВУЗы

На Камчатке военкоматами муниципальных образований отобрано около 100 кандидатов для поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны.

Отбор проходил среди кандидатов, имеющих полное среднее образование и годных по состоянию здоровья к прохождению военной службы. Кроме того, будущих офицеров проверяли на соответствие морально-психологическим критериям и уровню физической подготовки. Во время проведения отборочной компании работниками военкоматов подготовлены и направлены в ВВУзы личные дела кандидатов. После получения вызовов они выехали для подачи документов и сдачи вступительных экзаменов по местам будущей учебы.

Наибольшее количество кандидатов выбрали для поступления высшие учебные заведения Военно-Космических Сил и Военно-Морского Флота.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице