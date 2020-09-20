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20.09.2020 (06:53)

Во Владивостоке соревнованиями в дальнем спортивном плавании на 12 километров завершился чемпионат ВМФ по водным видам спорта

По условиям состязаний участникам чемпионата было необходимо пройти в акватории Амурского залива два километра на вёслах, а затем самостоятельно выбрать - продолжить дистанцию на вёслах или под парусом.

Порывистый ветер не позволил в этот день опытным шкиперам сравняться по скорости с выносливыми гребцами. Экипажи, вооружавшие паруса, потеряли время и отстали от лидеров гонки.

Первым финишный створ пересек ял команды ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» -1». С незначительным отставанием финишировали курсанты из команды Черноморского высшего военно-морского училища имени адмирала П.С.Нахимова. Замкнула тройку призёров вторая команда ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».   

По окончании соревнований состоялась церемония награждения чемпионов и победителей во всех видах соревновательной программы.

В столице Приморского края с 10 по 20 сентября на базе Водной станции филиала ЦСКА проходили сразу несколько чемпионатов Военно-Морского Флота по водным видам спорта. В них приняли участие двенадцать команд, представляющих все флоты и Каспийскую флотилию, высшие Военно-морские учебные заведения и воинские части ВМФ, а также, впервые, команда Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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