20.09.2020 (06:48)

В средней среднеобразовательной школе №16 города Владивостока сформирован первый юнармейский отряд

В средней школе №16 города Владивостока, которая является подшефной для центра связи ТОФ, сформирован первый юнармейский отряд. Его основу составили учащиеся 6-го «Б» класса.

Церемония посвящения в юнармейцы прошла при участии представителей Тихоокеанского флота и ветеранских организаций города. На общем построении класса, после вноса знаменной группой Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова Государственного флага Российской Федерации и флага Военно-Морского Флота, 26 ребят принесли юнармейскую присягу и получили из рук почётных гостей личные книжки Юнармейцев.

Первому юнармейскому отряду школы присвоено имя кавалера ордена Мужества мичмана Андрея Коноплёва, который проходил службу в центре связи Тихоокеанского флота и в 1995 году погиб в Чеченской республике при выполнении воинского долга по защите территориальной целостности Российской Федерации.

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