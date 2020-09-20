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20.09.2020 (06:39)

Творческая группа ЦОК ВКС выступила с концертом, посвященным 80-летию создания центра дальней авиации

Творческая группа Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил выступила с концертной программой "Небо выбрало нас!",  посвящённой 80-летию создания Центра боевого применения и переучивания летного состава (авиационного персонала Дальней авиации) в городе Рязань.

«Решительность и высокий профессионализм – вот, что всегда отличало личный состав Дальней авиации. Летчики сильны особым характером, своей братской сплоченностью» - заявил начальник ЦОК ВКС, заслуженный работник культуры Владимир Лужбин.

Концертная программа артистов центрального учреждения культуры Воздушно-космических сил включала в себя популярные песни отечественной эстрады, а также вокальные композиции о Родине, службе в Армии и любви к воздушной стихии.

В программе приняли участия ансамбль военно-транспортной авиации «Серебряные крылья», Ольга Астахова, Дмитрий Погора, Олеся Дыдыкай, Виталий Марков, Маргарита Князева, Андрей Бриг, Сергей Котков, театр песни «ЯР».

Ведущими мероприятия выступили заведующий методическим кабинетом (культурно-досуговой работы) ЦОК ВКС Сергей Лашманов и администратор управления ЦОК ВКС Анастасия Карасева.

Все концертные номера были восторженно встречены публикой. Зрители наградили артистов творческого коллектива горячими аплодисментами.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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