19.09.2020 (22:46)

Впервые в Парке "Патриот" прошел фестиваль фейерверков, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

19 сентября в Парке "Патриот" впервые прошел фестиваль фейерверков “Ростех”, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Изюминкой мероприятия стал фрагмент праздничного салюта Победы, залпы которого озарили московское небо 9 мая 1945 года.

Участники фестиваля – лучшие пиротехнические команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калининграда, Хабаровска, Ставрополя и Черкесска.

По традиции, команды-участницы представили программы, состоящие из двух частей: визитная карточка под традиционную и современную музыку со всех уголков России и произвольная программа.

Первое место жюри присудило команде из Новосибирска "Большой Праздник – Сибирь".

Зрители со всех уголков страны и мира увидели фестиваль в формате масштабного телевизионного шоу, а также получили возможность проголосовать за понравившуюся команду. Вручение приза зрительских симпатий запланировано на 20 сентября.

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