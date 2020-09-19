19.09.2020 (19:16)
Летчики дальней авиации установили новый рекорд продолжительности полета
Новый рекорд дальности и продолжительности полета на сверхзвуковых стратегических ракетоносцах Ту-160 установили два экипажа дальней авиации.
Летчики ВКС России находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тысяч километров.
Полет проходил в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей.
Командирами экипажей являлись генерал-майор Олег Пчела и подполковник Сергей Волковицкий.
Взлет и посадка самолетов производились на аэродроме Энгельс.
Во время полета экипажи дальней авиации выполнили три дозаправки топливом в воздухе от шести самолетов Ил-78.
На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы Ту-160 сопровождались истребителями Су-35с, а также самолетами иностранных государств.
Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
Предыдущий рекорд на самолетах Ту-160 был установлен 9 июня 2010 г. и составил 24 часа и 24 минуты.
Дольше на самолетах подобного класса не летал никто.