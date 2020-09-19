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19.09.2020 (19:16)

Летчики дальней авиации установили новый рекорд продолжительности полета

Новый рекорд дальности и продолжительности полета на сверхзвуковых стратегических ракетоносцах Ту-160 установили два экипажа дальней авиации. 

Летчики ВКС России находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тысяч километров.

Полет проходил в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей.

Командирами экипажей являлись генерал-майор Олег Пчела и подполковник Сергей Волковицкий.

Взлет и посадка самолетов производились на аэродроме Энгельс. 

Во время полета экипажи дальней авиации выполнили три дозаправки топливом в воздухе от шести самолетов Ил-78.

На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы Ту-160 сопровождались истребителями Су-35с, а также самолетами иностранных государств. 

Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.  

Предыдущий рекорд на самолетах Ту-160 был установлен 9 июня 2010 г. и составил 24 часа и 24 минуты.

Дольше на самолетах подобного класса не летал никто.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , ВВС
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