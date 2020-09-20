20.09.2020 (11:30)

Военнослужащие российской военной базы приняли участие в военном параде в честь 30-летия образования Южной Осетии

Военнослужащие российской военной базы в Южной Осетии приняли участие в военном параде, посвященном 30-летию образования республики.

В составе механизированной колонны российской базы на Театральной площади г. Цхинвала прошли реактивные системы залпового огня «Град», КамАЗы с буксируемыми пушками и бронетранспортеры БТР-80, всего около 20 единиц техники. В составе парадных расчетов приняло участие около 150 военнослужащих ЮВО.

Военный оркестр в количестве 30 человек под управлением военного дирижера обеспечил музыкальное сопровождение военного парада, в том числе выноса государственного флага Южной Осетии, приветствия командующего парадом, марша пеших и механизированных колонн. Они исполнили более 15 мелодий в маршевом варианте, а также устроили показные выступления.

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