20.09.2020 (09:00)

Симферопольские юнармейцы прошли по тропам крымских партизан

Юнармейцы симферопольских отрядов и курсанты военно-патриотического клуба «Наследники Победы» приняли участие в походе, маршрут которого пролегал по местам действия Северного соединения партизан Крыма.

В ходе движения по эколого-патриотическому маршруту «Партизанскими тропами Северного соединения», участники смогли воочию увидеть те места, где в сложных условиях жили и сражались с фашистами их деды и прадеды, а на привале прослушать лекцию о истории партизанского движения Крыма и увидеть макеты оружия партизан.

По ходу движения по маршруту курсанты и юнармейцы приводили в порядок памятники, посвящённые подвигу крымских партизан.

Поход был организован в рамках реализации проекта «Крым партизанский: национальностей много – Родина одна», который проводится при поддержке Фонда президентских грантов Президента России.

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