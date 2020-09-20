20.09.2020 (09:00)

В Крыму прошло специальное учение с подразделениями армейского корпуса Черноморского флота, военной комендатуры и военной автомобильной инспекции

В Симферопольском гарнизоне прошло специальное учение с подразделениями армейского корпуса (АК) Черноморского флота (ЧФ), военной комендатуры и военной автомобильной инспекции.

В ходе учения отрабатывался порядок действия оперативных и дежурных служб армейского корпуса, военной комендатуры, инспекторов военной автомобильной инспекции (ВАИ), по принятию мер для ликвидации последствий при дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с участием транспорта Министерства обороны Российской Федерации.

По легенде учения на одной из улиц Симферополя произошло ДТП с участием военного транспортного средства, в результате которого один из участников происшествия получил травму и нуждается в медицинской помощи.

Дежурному по территориальному отделу ВАИ поступил сигнал о совершенном ДТП. Патрулировавший в районе ответственности экипаж ВАИ оперативно прибыл на место происшествия, перекрыл проезды дорог и приступил к регулированию дорожного движения.

На место происшествия также прибыл экипаж скорой медицинской помощи филиала военно-морского клинического госпиталя Черноморского флота для оказания помощи условному пострадавшему.

Основной целью учения являлась организация взаимодействия должностных лиц военной автомобильной инспекции с дежурными службами армейского корпуса (ЧФ) и взаимодействующих структур в случае совершения ДТП на военном автотранспорте.

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