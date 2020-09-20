20.09.2020 (00:00)

На полигоне «Капустин Яр» полностью развернут полевой лагерь для размещения иностранных участников СКШУ «Кавказ-2020»

На полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области развернут полевой лагерь для размещения иностранных участников стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020». Об этом сообщил командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников.

«Завершили оборудование полевого лагеря для размещения военнослужащих иностранных государств, которые примут участие в СКШУ «Кавказ-2020». В состав лагеря входят палатки для проживания, бытового обслуживания, пункты хозяйственного довольствия, столовые с кухнями, медицинский пункт и другие элементы, необходимые для успешного выполнения задач в рамках учения. Также оборудованы спортивный городок, комнаты для хранения оружия контейнерного типа, организована караульная служба», - заявил генерал армии Александр Дворников.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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