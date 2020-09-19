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19.09.2020 (15:37)

В Самарской области военная автомобильная инспекция ЦВО провела акцию «Внимание! Дети»

В Самарской области сотрудники территориальной военной автомобильной инспекции Центрального военного округа провели акцию «Внимание! Дети!».

В ходе акции сотрудники ВАИ организовали технические конференции с водителями служебного и личного транспорта подразделений и воинских частей, проверили знания правил перехода пешеходами проезжей части и проезда регулируемых и нерегулируемых перекрёстков. Акция «Внимание! Дети!» проводится в воинских частях и подразделениях Центрального военного округа, дислоцированных в Самарской области, в связи с началом в общеобразовательных учреждениях учебного года.

Основной целью данной акции является предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и сокращение несчастных случаев с участием детей на дорогах. Военные автоинспекторы призывают водителей быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах, особенно вблизи детских учреждений, а родителям еще раз напомнить своим детям, как правильно вести себя около проезжей части и как правильно ее переходить.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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