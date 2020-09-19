19.09.2020 (15:26)

Капсула на месте будущего памятника юнгам школы боцманов Валаама будет заложена на территории мемориала «Невский пятачок»

20 сентября в 12.00 на территории мемориала «Невский пятачок» (Ленинградская область, Кировский район) состоится торжественная церемония, посвященная закладке капсулы на место будущего памятника подвигу юнг Школы боцманов острова Валаам в годы Великой Отечественной войны. В церемонии примут участие представители Главного командования ВМФ России, руководство воспитанники Нахимовского военно-морского училища

Церемония посвящается увековечиванию памяти юнг Школы боцманов острова Валаам и проводится на месте, где состоялся бой по прорыву блокады Ленинграда 1942 году. В рамках мероприятия запланировано закладка капсулы, освящение места для будущего памятника, торжественное прохождение нахимовцев 11 класса и выступление вокального ансамбля «Песня – душа» в сопровождении оркестра Нахимовского военно-морского училища. По поручению Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова приветственным словом к участникам церемонии выступят заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом России – начальник береговых войск генерал-лейтенант Виктор Астапов, начальник Нахимовского военно-морского училища Алексей Максимчук, специальный представитель губернатора Санкт-Петербурга Михаил Юрченко, заместитель главы муниципального района Ленинградской области Татьяна Лоскутова, представители Валаамского Спасо-Преображенского ставропигиального монастыря.

Историческая справка: В 1940 году, согласно приказу наркома ВМФ СССР Н. Г. Кузнецова, на острове Валаам создали школу боцманов Военно-Морского Флота. В качестве эксперимента была создана рота, отличительной особенностью которой был набор в неё подростков в возрасте 15-17 лет. Так появилась первая в истории СССР рота юнг.

19 сентября 1941 года весь личный состав школу боцманов с острова был переправлен на материк в районе маяка Осиновец Всеволожского района, откуда около половины юнг были направлены в роту охраны военно-морской базы «Морье» Ладожской Военной флотилии. Другая часть юнг (51 человек) вместе с курсантами 2-ой роты школы боцманов были переброшены на ст. Мельничный Ручей, откуда совершили марш-бросок в 50 километров по проселочным дорогам до Невской Дубровки. Там в составе 1-ой отдельной стрелковой роты 3-его батальона 4-ой бригады морской пехоты им предстояло форсировать Неву и вести тяжелые кровопролитные бои за плацдарм на левом берегу, известный всем как Невский пятачок.

Рота состояла из 207 человек, одну четвертую часть которой составляли юнги (не считая курсантов). С первых же дней на плацдарме юнги и курсанты Валаамской школы боцманов проявили чудеса мужества и героизма в боях, тем самым заслужили к себе уважения среди бойцов и командиров других подразделений, за что роту стали называть ротой юнг. Рота юнг за всю войну была единственным подразделением, в составе которого воевали десятки юных бойцов. За героизм, проявленный в боях на плацдарме, всему личному составу роты была объявлена благодарность, а многие мальчишки получили свои первые ордена и медали. Оставшиеся в живых курсанты и юнги были отправлены учиться в созданную школу корабельных боцманов на судне «Комсомолец».

Пережив холодную, голодную зиму мальчишкам опять довелось поучаствовать в сражениях на Пятачке осенью 1942 г. Накануне экзаменов курсантов школы корабельных боцманов вновь бросили в район Невской Дубровки. В ночь с 25 на 26 сентября 1942 г. будущим боцманам в качестве командиров шлюпок предстояло перебросить на Невский пятачок наши части в ходе проведения 4-ой операции по прорыву блокады Ленинграда. Весной 1943 г. курсанты школы, получив старшинские звания, ушли бить врага на кораблях ВМФ. Известно, что всего в боях на Невском пяточке погибло 25 юнг.

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