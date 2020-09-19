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19.09.2020 (15:22)

Военнослужащие инженерного подразделения Балтийского флота провели учение на полигоне

На полигоне «Хмелевка» в Калининградской области состоялось учение по инженерно-саперной подготовке с подразделением морского инженерного полка Балтийского флота.

В ходе учения военнослужащие провели инженерную разведку маршрутов выдвижения боевой техники на побережье, разведку мест высадки десанта на наличие взрывоопасных предметов, при этом применялись миноискатели «Коршун», а также защитные костюмы сапера «Сокол».

Также военнослужащими были отработаны обнаружение и обезвреживание с помощью накладных зарядов противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств и замаскированных растяжек.

Для проделывания проходов в завалах на маршрутах движения и маневра десанта применялись установки разминирования УР-83П и УР-77. При выполнении учебно-боевых задач инженерные дозоры отработали отражение нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника.

В тактико-специальном учении приняли участие порядка 100 военнослужащих, было задействовано около 15 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Балтийский флот
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