Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.09.2020 (15:11)

Экипажи истребителей Су-35 и МиГ-31 Западного военного округа отработали ведение высокоманевренного воздушного боя

В Тверской области летчики истребительного авиационного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа выполнили тренировочные полеты с ведением учебных воздушных боев.

Экипажи сверхзвуковых истребителей Су-35 и Миг-31, выполняя взлеты с аэродрома базирования, отработали приемы ведения воздушного боя, перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, а также уход от атаки истребителей условного противника.

Кроме того, в ходе выполнения задач лётчики отработали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями объединения, пилотирования по заданному маршруту и ухода от средств поражения условного противника, а также вопросы аэронавигации.

Во время выполнения задач тактические манёвры выполнялись на больших, малых и предельно малых высотах.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Подмосковье военнослужащие ЗВО форсировали водную преграду в ночное время суток
В Подмосковье военнослужащие ЗВО окружили условного противника с поддержкой беспилотников
Подразделение материального обеспечения Оперативной группы российских войск в Приднестровье развернули полевой лагерь
Артиллеристы и ракетчики армейского корпуса Балтийского флота вернулись в пункты постоянной дислокации

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false