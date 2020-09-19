19.09.2020 (14:48)

В Подмосковье военнослужащие ЗВО форсировали водную преграду в ночное время суток

В Подмосковье на полигоне Головеньки военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа в ночное время суток форсировали водную преграду и захватили плацдарм на противоположном берегу в рамках тактико-специального учения.

Перед началом учения в ходе специальной подготовки на оборудованных вододромах все военнослужащие отработали использование изолирующих противогазов, научились дышать и передвигаться под водой, а также довели до автоматизма действия в случае затопления боевой машины.

В ходе учения военнослужащие преодолели водную преграду на боевых машинах пехоты БМП-2. Механики-водители в полной темноте ориентируясь только по специальным фонарям на полном ходу въезжали в воду и продолжали движение уже в наводном положении.

Всего в учении было задействовано более 300 военнослужащих и свыше 70 единиц вооружения, военной и специальной техники Кантемировской танковой дивизии танкового объединения ЗВО.

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