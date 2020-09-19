19.09.2020 (14:43)

В Подмосковье военнослужащие ЗВО окружили условного противника с поддержкой беспилотников

В Подмосковье на полигоне «Алабино» прошли тактико-специальные занятия с мотострелковыми подразделениями Таманской дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Особенностью занятий стало то, что главной задачей пехотинцев было не уничтожить условного противника, а быстрыми контратаками по флангам совершить окружение основных сил и призвать к сдаче оружия без потерь среди личного состава.

По команде более 30 боевых машин пехоты БМП-2 совместно со стрелками совершили удары по двум направлениям с флангов, тем самым застали противника врасплох и смогли совершить окружение.

По окончанию тактических действий в небо поднялись беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и осуществили распространение листовок с предложением сдачи оружия над окруженным противником. Все военнослужащие, находящиеся в кольце, без сопротивления сложили оружие и сдались мотострелкам.

В занятиях приняло участие более 300 военнослужащих и свыше 60 единиц вооружения и военной техники Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения ЗВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице