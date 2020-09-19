19.09.2020 (14:36)

Подразделения тыла 201-й военной базы обеспечили питанием 1 тыс. военнослужащих в ходе тактического учения

Подразделения батальона материального обеспечения 201-й военной базы РФ в Таджикистане обеспечили горячим питанием 1 тыс. военнослужащих в ходе батальонно-тактического учения.

Для приготовления первых, вторых блюд, а также выпечки свежего хлеба, специалистами тыла на полигонах Ляур и Самбули были развернуты полевые кухни КП-130 и ПАК-200, хлебопекарные печи ПХП-0,4. Для помывки и личного состава был организован ежедневный подвоз воды, а также развернуты полевые бани и установлены душевые.

Тактическое учение состоялось в период с 8 по 18 сентября. В нем было задействовано более 150 единиц вооружения и военной техники: боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72, реактивные системы залпового огня «Ураган», «Град», самоходные артиллерийские гаубицы «Акация», «Гвоздика».

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтар. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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