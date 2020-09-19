19.09.2020 (14:34)

Учения подразделений ПВО ЦВО завершились в двух регионах России

Учения подразделений зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 противовоздушной обороны 14 Армии ВВС и ПВО Центрального военного округа завершились в Красноярском крае и в Самарской области.

В рамках учений зенитчики совершили марши в новые позиционные районы, где заступили на боевое дежурство по охране воздушного пространства в зонах ответственности.

Совместно с расчетами новейших радиолокационных комплексов «Небо-У» и «Гамма» зенитчики выполнили обнаружение, сопровождение и уничтожение более 20 целей условного авиационного противника электронными пусками, роль которого выполняли многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 поколения 4++ и сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

«Противник» выполнял полеты с выключенными системами опознавания на предельно малых высотах, а также с использованием радиопомех. В учениях было задействовано более 300 человек личного состава и около 100 единиц техники.

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