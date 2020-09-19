19.09.2020 (14:27)

Более 21 тыс. военнослужащих ЗВО в 26 субъектах страны приняли участие во всероссийских соревнованиях «Кросс нации – 2020»

Сегодня более 21 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей Западного военного округа, дислоцированных на территории 26 субъектов страны, приняли участие во всероссийских соревнованиях «Кросс нации – 2020», посвящённых Всероссийскому дню бега.

В Москве и Московской области на старт вышли офицеры и солдаты гвардейской танковой армии. В Санкт-Петербурге в забегах приняли участие военнослужащие гарнизона, курсанты 10 военных вузов Минобороны РФ, юнармейцы, суворовцы и кадеты. В Калининградской области участвовали моряки Балтийского флота. Также забеги проведены военнослужащими ЗВО в основных регионах дислокации – в Ленинградской, Смоленской, Брянской, Воронежской, Нижегородской областях и других гарнизонах.

В ходе забега военнослужащие могли выбрать предпочтительную для них дистанцию на 1 000 м, 2 000 м, 4 000 м, 6 000 м, 8 000 м и 12 000 м. На финише бегунов ждал традиционный горячий чай и бутерброды. Выполнившим нормативы судьи присвоят спортивные разряды и звания.

Соревнования проводились с соблюдением противоэпидемиологических рекомендаций в регионах.



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