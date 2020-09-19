19.09.2020 (14:24)

Подразделение материального обеспечения Оперативной группы российских войск в Приднестровье развернули полевой лагерь

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) готовятся к полевому выходу мотострелкового батальона.

В рамках подготовки к полевому выходу военнослужащие роты материального обеспечения оборудовали парк боевых машин, столовую, медицинский пункт и прочие объекты, необходимые для обеспечения жизнедеятельности подразделения в полевых условиях.

При проведении полевого выхода специалисты продовольственной службы выполнят комплексные нормативы по развертыванию походной автомобильной кухни и полевого механизированного хлебозавода, с помощь которых специалисты тыла будут обеспечивать подразделения, выполняющие учебно-боевые задачи горячей пищей и хлебом. Также военнослужащие роты материального обеспечения отработают доставку подразделениям питьевой и технической воды.

Полевой выход с мотострелковым батальоном начнётся на следующей неделе в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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