19.09.2020 (14:24)
Подразделение материального обеспечения Оперативной группы российских войск в Приднестровье развернули полевой лагерь
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) готовятся к полевому выходу мотострелкового батальона.
В рамках подготовки к полевому выходу военнослужащие роты материального обеспечения оборудовали парк боевых машин, столовую, медицинский пункт и прочие объекты, необходимые для обеспечения жизнедеятельности подразделения в полевых условиях.
При проведении полевого выхода специалисты продовольственной службы выполнят комплексные нормативы по развертыванию походной автомобильной кухни и полевого механизированного хлебозавода, с помощь которых специалисты тыла будут обеспечивать подразделения, выполняющие учебно-боевые задачи горячей пищей и хлебом. Также военнослужащие роты материального обеспечения отработают доставку подразделениям питьевой и технической воды.
Полевой выход с мотострелковым батальоном начнётся на следующей неделе в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.