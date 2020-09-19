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19.09.2020 (14:20)

Арктическая группировка Северного флота продолжила движение на Восток

Сегодня корабли и суда арктической группировки Северного флота  в связи с неблагоприятными метеоусловиями снялись с якорных стоянок в районе мыса Ванкарем в Чукотском море  и продолжили движение на Восток в соответствии с планом похода.

В ходе плавания вдоль Чукотского полуострова моряки Северного флота продолжат работу по изучению мест побережья, доступных  для высадки морского десанта и последующего проведения рейдовых действий.

Такая работа североморцами уже проделана на архипелагах Новая и Северная земля, на полуострове Таймыр и побережье моря Лаптевых, а также в других районах Арктики.

Ранее силы и войска  Северного флота отрабатывали рейдовые действия на Чукотском полуострове осенью 2018 года.

За время дальнего похода, который начался 5 августа, корабли и суда арктической группировки Северного флота уже провели ряд учений по обеспечению безопасности экономической деятельности Российской Федерации и разрешению кризисных ситуаций, в случае их возникновения. Силы и войска Северного флота, доставленные кораблями группировки на полуостров Таймыр, также отработали межвидовое взаимодействие с подразделениями ВДВ, авиацией воздушно-космических  сил, а также Западного и Центрального  военных округов в ходе проведения тактического учения по обороне важного промышленного объекта в Арктике.

За время арктического похода БПК «Североморск», БДК «Кондопога», СБС «Памир» и ледокол «Илья Муромец» прошли более 4 тысяч морских миль.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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