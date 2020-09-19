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19.09.2020 (14:16)

Расчеты РСЗО «Град» в связке с «Орланами» отработали уничтожение целей на различных дальностях

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» отработали поражение целей на удалении от 8 до 18 км в ходе учения под Челябинском. Наведение ударов обеспечили беспилотные летательные аппараты «Орлан», которые передали на командные пункты координаты целей и обеспечили контроль их поражения.

По замыслу практических действий, реактивной артиллерии в связке с операторами разведывательных комплексов "Стрелец" и беспилотной авиации, предстояло уничтожить несколько крупных бандгрупп на подступах к условному населенному пункту.

Новейшие средства разведки обеспечили наследникам легендарных «катюш» мгновенное нанесение ударов, позволив избежать потерь в подразделениях.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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