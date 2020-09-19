19.09.2020 (14:12)

Специальное учение военной полиции ЦВО прошло в Новосибирской области

Военнослужащие подразделения военной полиции совместно с подразделением антитеррора бригады специального назначения Центрального военного округа, дислоцированной в Новосибирской области, провели специальное учение.

По замыслу учения личный состав военной полиции совершил марш в составе колонны военной техники к месту дислокации воинской части, где отработал задачи по отражению нападения условного противника на контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты.

Кроме того, военнослужащие отработали практические действия по блокированию и обезвреживанию условных террористов, захвативших здание, и вопросы эвакуации раненых с места ведения условных боевых действий.

В специальном учении приняло участие более 100 военнослужащих, было задействовано более 10 единиц военной и специальной техники.

Подразделения военной полиции обеспечивают безопасность в ходе массовых мероприятий с участием военнослужащих, а также проводят конвоирование нарушителей и в случае необходимости охрану военных объектов.

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