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19.09.2020 (14:06)

Артиллеристы и ракетчики армейского корпуса Балтийского флота вернулись в пункты постоянной дислокации

Соединения и воинские части армейского корпуса Балтийского флота, принимавшие участие в сборах ракетных войск и артиллерии, совершив марши протяженностью до 100 километров, прибыли в места постоянной дислокации.

В общей сложности в них было задействовано более 250 единиц боевых машин и специальной техники.

В ходе полевого выхода артиллеристы выполнили свыше 300 различных огневых задач с применением реактивных систем залпового огня «Град», крупнокалиберных пушек «Гиацинт», самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Акация», «Гвоздика», «Пион», «Нона», минометов «Поднос» и другого артиллерийского вооружения. Также ракетчики выполнили около 100 электронных пусков высокоточных ракет.

Плановые сборы, в которых свыше 1000 военнослужащих повысили свое мастерство, проходили более двух месяцев на нескольких полигонах в Калининградской области.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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