19.09.2020 (13:52)

Президент Российской Федерации поздравил академию ВВС со 100-летним юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил Военно-воздушную академию имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина со столетним юбилеем, пожелав преподавателям и курсантам достойно развивать уникальное научное наследие предшественников.

Поздравление зачитал на торжественном мероприятии заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Объединив талантливых педагогов, одарённых инженеров и конструкторов, он стал настоящей школой подготовки высокопрофессиональных кадров для отечественной военной авиации. Мы по праву гордимся преподавателями и выпускниками академии, которые мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, покоряли суровые просторы Арктики, создавали и испытывали передовые образцы самолётов и вертолётов. Осуществляли дерзновенную мечту человечества о полёте в космос», – говорится в поздравительном адресе.

В поздравлении подчёркивается, что сегодня академия является крупным образовательным и научным центром, где используются самые современные технологии и методики обучения, ведётся большая исследовательская деятельность.

«Уверен, что нынешнее поколение преподавателей и курсантов будет достойно продолжать славные традиции своих предшественников, развивать их уникальное научное, творческое, ратное наследие.

Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов», - говорится в документе.

Также замминистра обороны вручил учебному заведению грамоту от Министра обороны Российской Федерации.

«Заслуг у прославленной академии много. И первой из них всегда была и остается готовность выпускников успешно решать задачи по предназначению. За этой готовностью, способностью самоотверженно, идя до конца, работать на результат стоят основательные знания и навыки, которые полностью соответствуют современным требованиям, предъявляемым к военным специалистам, а также лучшие офицерские качества, воспитанные в стенах вуза», - сказал Андрей Картаполов.

Он отметил, что особое место в летописи академии занимает подвиг ее авиационных командиров, пилотов, штурманов в годы Великой Отечественной войны.

«Очень важно, что Военно-воздушная академия сохранила наследие своих предшественников - выдающихся ученых и военачальников, педагогов и наставников, приумножила замечательные традиции подготовки высококвалифицированных офицерских кадров, продолжает вносить весомый вклад в обеспечение безопасности родного государства», - отметил замглавы военного ведомства.

Кроме того, на торжественном мероприятии вручили 40 государственных и более 130 ведомственных наград.

Датой основания академии считается 26 сентября 1920 года, когда Московский авиатехникум, созданный по инициативе Николая Жуковского, был реорганизован в институт инженеров Красного воздушного флота имени Жуковского.

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