19.09.2020 (13:22)

Статс-секретарь – замминистра обороны России генерал армии Николай Панков поприветствовал участников СКШУ «Кавказ-2020»

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Николай Панков поприветствовал на полигоне Капустин Яр (Астраханская область) принял участие в торжественной церемонии поднятия государственных флагов стран-участниц стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020».

Обращаясь к военнослужащим воинских контингентов иностранных государств, прибывшим для участия в учении, замминистра обороны отметил, что особенностью СКШУ «Кавказ-2020» является масштаб его проведения. Практические действия войск проводятся на 14 полигонах и в акваториях Черного и Каспийского морей.

«Ежегодно, в ходе проведения стратегического учения, мы учимся совершенствовать профессиональное мастерство с учетом появления новых образцов вооружения и военной техники, новых форм и способов ведения военных действий. Учение позволяет нам находиться на передовых позициях развития военного искусства, обмениваться опытом, вносить коррективы в совместное применение наших вооруженных сил, — подчеркнул Николай Панков. — Безусловно, учение укрепляет дружбу и взаимодействие между нашими странами, нашими вооруженными силами».

Замглавы военного ведомства также сообщил, что возможности полигона Капустин Яр позволяют проводить учения с применением всех видов вооружения Сухопутных войск и авиации.

«Хочется отметить, что данные мероприятия не носят агрессивного характера. Это возможность на практике в мирной обстановке организовать взаимодействие и взаимопонимание между военнослужащими наших воинских контингентов», — добавил заместитель Министра обороны России.

Николай Панков также поделился мнением, что именно в ходе таких мероприятий боевой подготовки оттачивается военное мастерство и формируются тесные дружеские отношения между военнослужащими.

«Мы можем понимать друг друга не только на поле боя, но и в повседневной жизни, лучше узнавать культуру и традиции наших народов», — сказал замглавы военного ведомства.

Замминистра обороны России также выразил уверенность, что военнослужащие-участники СКШУ «Кавказ-2020» покажут высокое боевое мастерство и профессионализм при выполнении учебно-боевых задач.

«Уверен, что данная форма сотрудничества в военной сфере поможет нам укрепить наши взаимоотношения, усилить безопасность наших государств и обеспечить их развитие и процветание», — заключил генерал армии Николай Панков.

На церемонии поднятия государственных флагов стран-участниц СКШУ «Кавказ-2020» присутствовали почётные гости: заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Республики Армения генерал-майор Валерий Кочарян, заместитель командующего Западным оперативным командованием Вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майор Владимир Некрашевич, заместитель командующего Западным военным округом Народно-освободительной армии Китая генерал-лейтенант Лю Сяу Ву, заместитель директора управления военной подготовки Вооруженный сил Мьянмы генерал-майор Ко Лей, бригадный генерал Вооруженных сил Пакистана Шаджи Улла.

В торжественном построении приняли участие военнослужащие воинских контингентов Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана, от Вооруженных Сил Российской Федерации в мероприятиях был задействован личный состав подразделений соединений и воинских частей Южного военного округа.

СКШУ «Кавказ-2020» пройдет в период с 21 по 26 сентября 2020 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации на территории Южного военного округа и станет в текущем году завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной (боевой) подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе учения будут отработаны вопросы применения группировок войск (сил) коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западе Российской Федерации.

Для отработки совместных действий на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана, всего – до 1 тыс. иностранных военнослужащих.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» предполагается привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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