19.09.2020 (12:53)
Новейший малый ракетный корабль «Грайворон», построенный для Черноморского флота, совершает первый выход в море для прохождения ЗХИ
Экипаж новейшего малого ракетного корабля (мрк) «Грайворон» проекта «Буян-М», построенного для Черноморского флота (ЧФ), совершает первый выход в море для прохождения заводских ходовых испытаний (ЗХИ).
В ходе выполнения плана ЗХИ на корабле проверяется работа энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования, а также мореходные характеристики корабля.
ЗХИ проводятся штатным экипажем совместно с заводской сдаточной командой с целью проверки основных параметров корабля, всех корабельных устройств, механизмов и оборудования на соответствие техническим условиям и являются одним из важных этапов перед приёмом корабля в состав Военно-Морского Флота.
После завершения ходовых испытаний судостроители совместно с экипажем проведут ревизию корабельных систем, устройств и механизмов и продолжат его подготовку к следующему этапу плана Государственных испытаний.
Ранее мрк «Грайворон» прошёл первичную электромагнитную обработку, в ходе чего было осуществлено уменьшение намагниченности корпуса корабля путем использования стенда безобмоточного размагничивания.
Мрк «Грайворон» - многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.