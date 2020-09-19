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19.09.2020 (12:53)

Новейший малый ракетный корабль «Грайворон», построенный для Черноморского флота, совершает первый выход в море для прохождения ЗХИ

Экипаж новейшего малого ракетного корабля (мрк) «Грайворон» проекта «Буян-М», построенного для Черноморского флота (ЧФ), совершает первый выход в море для прохождения заводских ходовых испытаний (ЗХИ).

В ходе выполнения плана ЗХИ на корабле проверяется работа энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования, а также мореходные характеристики корабля.

ЗХИ проводятся штатным экипажем совместно с заводской сдаточной командой с целью проверки основных параметров корабля, всех корабельных устройств, механизмов и оборудования на соответствие техническим условиям и являются одним из важных этапов перед приёмом корабля в состав Военно-Морского Флота.

После завершения ходовых испытаний судостроители совместно с экипажем проведут ревизию корабельных систем, устройств и механизмов и продолжат его подготовку к следующему этапу плана Государственных испытаний.

Ранее мрк «Грайворон» прошёл первичную электромагнитную обработку, в ходе чего было осуществлено уменьшение намагниченности корпуса корабля путем использования стенда безобмоточного размагничивания.

Мрк «Грайворон» - многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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