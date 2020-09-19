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19.09.2020 (12:48)

В небе над Крымом молодые лётчики на Су-27УБ выполнили первые полёты в роли командиров

В небе над Крымом молодые лётчики на двухместных учебно-боевых истребителях Су-27УБ из состава истребительного авиационного полка соединения ВВС и ПВО Южного военного округа выполнили первые полёты в роли командиров экипажа в сопровождении лётчиков-инструкторов.

В ходе плановых учебно-тренировочных полётов молодые офицеры впервые управляли боевыми истребителями самостоятельно под наблюдением опытных лётчиков.

В небе лётчики отработали элементы несложного пилотажа, самостоятельно производили взлёты и посадки, а также отработали упражнение «прерванный заход на посадку», в ходе которого истребитель после касания шасси взлётно-посадочной полосы с включением форсажа уходит в небо.

В учебно-тренировочных полётах участвовали 15 молодых лётчиков. После сдачи зачётов закреплённые за каждым лётчиком инструкторы дадут свои рекомендации на допуск к самостоятельным полётам, и будущие асы приступят к выполнению задач по предназначению на Су-27.

Всего в тренировке было задействовано 3 учебно-боевых истребителях Су-27УБ.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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