19.09.2020 (12:42)

Тульские десантники приняли участие в торжествах, посвященных 77-й годовщине освобождения г. Ярцево от немецко-фашистских захватчиков в Смоленской области

В 77-ю годовщину освобождения г. Ярцево Смоленской области от немецко-фашистских захватчиков в гости к жителям города прибыли воины-десантники Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения.

На мемориале воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. десантники отдали дань памяти 3 720 советским воинам, погибших в боях за город и остановившим здесь фашистов, рвавшихся к Москве.

Десантники Тульского соединения возложили к мемориалу Гирлянду памяти и цветы, почтили минутой молчания память погибших бойцов, дали салют из стрелкового оружия.

Кроме того, в городе прошли военно-патриотические акции на которых десантники возложили цветы к бюсту маршала Советского Союза К.К.Рокосовского и генерала армии-десантника В.Ф.Маргелова.

Также, в рамках военно-патриотической акции, проведена торжественная церемония приема в ряды Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского общественного движения «Юнармия», организовано выступление ансамбля соединения «Крылатая Гвардия», вручены памятные подарки ветеранам.

В рамках акции работал мобильный пункт набора на контракт, где любой желающий мог ознакомиться с порядком прохождения военной службы по контракту в прославленном соединении, должностях, замещаемых военнослужащими по контракту, положенными им льготами и социальными гарантиями, а также пройти первичные мероприятия отбора.

Юнармейцы, дети близлежащих школ и допризывная молодежь были счастливы увидеть десантников и с удовольствием общались с военнослужащими соединения.

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